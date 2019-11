Lady Gaga (33) strahlt mit dem mexikanischen Abendhimmel um die Wette! Am Strand feierte die US-Sängerin mit weiteren Gästen die Vermählung ihrer beiden engsten Vertrauten. Auf Social Media ließ die 33-Jährige anschließend ihre "kleinen Monster", wie sie ihre Fans nennt, an der Party sowie ihrem ausgefallenen Outfit teilhaben: Als Brautjungfer hatte sie sich in ein rosa Seidenkleid gehüllt, das perfekt mit ihrer Haarfarbe harmonierte!

Am vergangenen Wochenende war Lady Gaga bei der Hochzeit ihrer besten Freundin und langjährigen Visagistin Sarah Tanno und ihrem Gitarristen Tim Stewart eingeladen. Nach der Trauung teilte sie auf Instagram ein Bild von sich am Strand. Dazu schrieb sie: "Zwei meiner besten Freunde haben geheiratet. Zeit zum Feiern!" Auf dem Foto trägt sie ein wunderschönes, hellrosa Brautjungfernkleid mit einem superhohen Schlitz. Ihr langes, leicht gelocktes Haar strahlte – passend zur feierlichen Robe – ebenfalls in Pink. Im Hintergrund hält sich sogar der romantische Sonnenuntergang an das Farbschema. Bereits im Oktober hatte die Musikerin sich für die auffällige Kolorierung ihrer Haare entschieden.

Später am Abend postete die "Bad Romance"-Sängerin in ihren Instagram-Storys weitere Videos von sich und der Feier. Darin tanzen die Hochzeitsgäste ausgelassen auf den Tischen. Dass die beiden Freundinnen ein gutes Team sind, haben sie bereits bewiesen: Im vergangenen Jahr gründete Lady Gaga gemeinsam mit der Braut ihre neue Kosmetiklinie "Haus Laboratories". Am 18. November erscheint der erste Teil der "Cosmic Love Holiday Collection" auf dem Markt. Über das Internet sind die Produkte ebenfalls in Deutschland erhältlich.

Instagram / sarahtannomakeup Phoung Tran und Lady Gaga, November 2019

Instagram / sarahtannomakeup Lady Gaga, November 2019

Instagram / ladygaga Lady Gaga, November 2019

