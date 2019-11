Jana Ina (42) und Giovanni Zarrella (41) sind das absolute Traumpaar im deutschen Privat-Fernsehen. Seit 14 Jahren sind sie verheiratet und haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder. Bilder von der Tochter und dem Sohnemann sucht man im Netz vergeblich, denn die prominenten Eltern halten ihre Kids strikt aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt offenbart die Love Island-Moderatorin ungewohnt intime Einzelheiten über die Geburt ihrer Tochter!

Pünktlich zum Welt-Frühchen-Tag am 19. November postet Jana Ina auf Instagram ein Bild von sich und ihrem Mann bei der Berlin Fashion Week 2013. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits hochschwanger, hätte allerdings noch acht Wochen bis zum errechneten Geburtstermin gehabt. Nun gibt die 42-Jährige zu: "Fünf Tage nach diesem Event ist meine Fruchtblase geplatzt. Der Schock war groß!" 36 Stunden später sei ihre Tochter auf der Welt gewesen. Nach einigen harten Tagen auf der Intensivstation und insgesamt drei Wochen im Krankenhaus durfte die gebürtige Brasilianerin mit ihrer Kleinen endlich nach Hause gehen. "Frühchen sind viel stärker, als wir denken. Sie sind wahre Kämpfer und trösten unsere Traurigkeit mit ihrer Energie und Liebe", betont die stolze Mama.

Trotzdem sei Jana Ina nach der Geburt lange traumatisiert gewesen. "An die Mamas, die das erlebt oder vielleicht gerade das gleiche erleben: Ich denke an euch und weiß ganz genau, was ihr durchmacht. Seid umarmt! Ihr seid nicht alleine", richtet sie sich an Frauen mit einem ähnlichen Schicksal. Auf Jana Inas emotionalen Beitrag haben schon viele Mütter reagiert. Eine Userin kommentiert: "Deine Geschichte klingt wie meine. Gerade jetzt, wo ich das hier bei dir lese, kommt alles wieder hoch."

Zacharie Scheurer / Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella bei der Fashion Week in Berlin

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella mit ihren beiden Kindern in Dubai

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de