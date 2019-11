Die Biebers mögen es komfortabel! Nach ihrer Traumhochzeit im September, die nach ihrer standesamtlichen Zeremonie 2018 streng genommen bereits ihre zweite Trauung darstellte, kehrten Hailey (22) und Justin Bieber (25) recht zügig wieder in ihren gewohnten Alltag zurück. Statt Anzug und XXL-Schleppe hüllen sich die frisch Verheirateten nun wieder in ihre geliebten Schlabberklamotten. Ihr jüngster Streifzug durch Los Angeles hätte jetzt kaum lässiger sein können!

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen das junge Ehepaar am Sonntag beim Verlassen eines Tanzstudios in L.A.. Der Location entsprechend waren das Model und der Musiker äußerst gemütlich gekleidet: Während der Popstar den Tag in Turnschuhen, Hoodie, Mütze, Jacke sowie Jogginghose verbrachte, hatte seine Frau eine etwas heißere Version ihres ebenfalls üblichen Wohlfühllooks gewählt: Ihre Beanie kombinierte die 22-Jährige mit einem weißen Jogging-Outfit. Dessen Oberteil war derart knapp geschnitten, dass ihr nudefarbener Sport-BH hervorblitzte.

Was die beiden in dem Dance-Studio getrieben haben? Daily Mail zufolge habe der Ex von Selena Gomez (27) für seine anstehende Tour im Sommer 2020 geprobt! Anscheinend laufen die Vorbereitungen bestens, denn: Justin und Hailey trugen beide ein breites Lächeln im Gesicht, bevor sie auf ihrem Fahrrad abzischten!

Backgrid/Action Press Justin Bieber, Musiker

Backgrid/Action Press Hailey Bieber in L.A.

Backgrid/Action Press Justin und Hailey Bieber im November 2016

