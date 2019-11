Nach ihrem Dancing on Ice-Erfolg brechen bei Klaudia Giez (23) alle Dämme – aber erst im Hotel. Am Freitag ging die neue Staffel des Formats an den Start, die ersten fünf Promis performten mit Profieiskunstläufern. Dabei stach vor allem die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin dank ihrer guten Leistung hervor. Zusammen mit Sévan Lerche ertanzte sie sich die Bestwertung des Abends. Das positive Feedback wirbelte die Emotionen der Laufstegschönheit ordentlich durcheinander: Nach der Sendung kündigte sie an, dass bei ihr noch Tränen fließen werden!

"Ich war in meinem Leben noch nie in irgendwas die Beste. Das ist gerade ein Gefühl von purer Freude. Ich glaube, wenn ich jetzt gleich ins Hotel gehe, werde ich richtig weinen vor Glück und meine ganzen Emotionen rauslassen", freute sich Klaudia nach der TV-Folge im Promiflash-Interview. Schon während die Nachwuchs-Eisprinzessin darüber nachdachte, hatte sie Tränen in den Augen und war extrem aufgewühlt.

Kein Wunder, dass die 23-Jährige Höchstleistungen ablieferte – schließlich bekam sie prominenten Beistand von ihrer einstigen Model-Mentorin Heidi Klum (46)! Deren Papa Günther war extra ins TV-Studio gekommen, um ihr die persönliche Videonachricht zu überbringen. "Du wirst das rocken und bloß nicht auf die Fresse fallen", motivierte Heidi darin Klaudia.

Getty Images Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de