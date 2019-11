Ariana Grande (26) weint vor ihren Followern! Seit einigen Wochen kämpft die US-Sängerin mit einem viralen Infekt. Unter Tränen gab sie in einem Video auf ihrem Social-Media-Kanal bekannt, ihre Show im Rahmen der "Sweetener World Tour" am Sonntagabend in Lexington, Kentucky, wegen einer andauernden mysteriösen Krankheit nicht abhalten zu können. Im Laufe des Tages informierte sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates über ihren aktuellen Gesundheitszustand. Nach der Absage ihres Konzerts musste Ariana sich jetzt in ärztliche Behandlung begeben.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 26-Jährige ihre momentane Lage. "Ich bin nicht wirklich sicher, was los ist, aber ich glaube leider nicht, dass ich heute Abend auftreten kann. Es tut mir leid", sagte sie. Daraufhin erhielt sie nicht nur von ihren Fans Genesungswünsche, sondern auch von anderen Sängerinnen – die zudem Tipps parat hatten. So postete die Musikikone Barbra Streisand (77) ein Bild von sich und Ari auf Instagram und wünschte ihr gute Besserung: "Trinke Vitamin C mit etwas Manuka-Honig und iss Hühnersuppe!" Ariana befolgte den Rat ihrer Kollegin offenbar, wie einige ihrer anschließenden Updates verrieten: Eines der Fotos zeigte einen Tropf mit einer Vitamin-Infusion. Auch von der britischen Songwriterin FKA Twigs (31) erhielt die Erkrankte ein Teerezept, das ebenfalls zum Einsatz kam. Ariana dankte für die zahlreiche Unterstützung und versprach: "Ich werde euch auf dem Laufenden halten, sobald ich weiß, was mit meinem Körper los ist."

Bereits einige Tage zuvor hatte Ari erklärt, schon seit ihrer Show in London vor ein paar Wochen krank zu sein. Ihre "Sweetener World Tour" war im März 2019 gestartet. Die Sängerin ließ dabei bereits Konzerte in Omaha, Nebraska und Polen ausfallen, um unter anderem Zeit für ihre Auftritte beim Coachella-Festival zu haben. Bis Ende Dezember sind noch 17 weitere Konzerttermine in Amerika geplant.

