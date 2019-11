Schlag den Star sorgt für ein fesselndes Duell! In bis zu 15 Runden müssen die prominenten Gäste ihr Talent beweisen: Dabei sind nicht nur körperliche Fitness oder Geschick gefragt, sondern auch jede Menge Köpfchen und Schnelligkeit. Am 14. Dezember steht der nächste Zweikampf an – diesmal steigen Schauspieler Wotan Wilke Möhring (52) und Ex-Fußballprofi Jens Lehmann (50) in den Ring und werden mit Sicherheit für ein spannendes Battle sorgen!

Wie ProSieben berichtete, wird es im kommenden Show-Kampf um echte Man-Power gehen, bei der die Kandidaten nicht unterschiedlicher sein könnten: Wotan Wilke gegen Jens Lehmann – der Borussia Dortmund-Fan gegen die Schalke-Legende. Während der gebürtige Detmolder durch seine Schauspiel-Karriere in einigen Tatort-Streifen Vorteile in einem möglichen Film-Quiz haben könnte, vermute man beim ehemaligen WM-Held eine hohe Ausdauer im sportlichen Bereich. Dem Gewinner winken am Ende der Sendung stolze 100.000 Euro Preisgeld.

Zuletzt wurden Sängerin Vanessa Mai (27) und Schauspielerin Luna Schweiger (22) in der Spiele-Arena begrüßt. Beide Promi-Damen konnten mit ihren unterschiedlichen Talenten punkten. Nach dem zehnten Spiel besiegte die "Ja Nein Vielleicht"-Interpretin ihre starke Kontrahentin.

Getty Images Jens Lehmann im Jahr 2014

Mischke Andre/Action Press Wotan Wilke Möhring im Tourbus vom "Tatort"

Willi Weber Fotografie Vanessa Mai, Elton und Luna Schweiger bei "Schlag den Star"

