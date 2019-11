Wochenlang war Shirin David (24) weg vom Social-Media-Fenster! Ihren letzten Beitrag postete die erfolg-reiche Solo-Rapperin am 17. Oktober. Danach herrschte Funkstille – auch auf die zuvor beinahe täglich erscheinenden Instagram-Storys mussten ihre fünf Millionen Follower verzichten. Davor war die 24-Jährige ein Hansdampf in allen Gassen und Dauergast im Tonstudio gewesen, hatte PR-Termine absolviert sowie Musik-videos gedreht. Da war die Pause vom Trubel wohl dringend nötig gewesen. Jetzt verriet sie gegenüber Promiflash, wie sich ihre Netz-Abwesenheit für sie anfühlte!

"Das würde ich wirklich jedem empfehlen, der diesen Job macht. Es tut unfassbar gut", schwärmte Shirin über den Web-Detox bei den Place to B Awards in Berlin, bei denen sie einen Ehrenpreis abstaubte. Dennoch war die Musikerin offenbar nicht nur auf der faulen Haut gelegen. Immerhin soll in den kommenden Monaten schon der musikalische Nachfolger ihrer Platte "Supersize" folgen.

Gänzlich aus der Online-Welt war die gebürtige Hamburgerin nicht verschwunden, wie sie im Interview preisgab: "Ich war auf jeden Fall da. Ich muss natürlich den Blick auf alles haben." Shirin hat die Geschehnisse in den sozialen Medien also weiterhin beobachtet. Jedoch habe sie sich bewusst nicht gezeigt, weil sie sich nicht danach gefühlt habe.

Instagram / shirindavid Shirin David im September 2019

SplashNews.com Shirin David auf ihrer "Supersize"-Releaseparty im September 2019

Instagram / shirindavid Shirin David, Musikerin

