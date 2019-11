Bei Vanessa Hudgens (30) sind die Neunziger zurück! Seit ihrer legendären Rolle der Gabriella Montez in High School Musical ist die Brünette aus Hollywood kaum noch wegzudenken. Auf den roten Teppichen dieser Welt wird Vanessa nur allzu gerne gesehen und präsentiert sich dabei stets in ultra-schicken und glamourösen Kleidern. Privat mag es die Schauspielerin aber lieber legerer – wenn auch nicht weniger stylisch: Sie schlenderte jetzt im mega Neunziger-Jahre-Tribut-Outfit durch die Straßen!

Vanessa machte am Montag eine kleine Zeitreise in das vergangene, superbunte Jahrzehnt – zumindest Styling-technisch. Von Paparazzi wurde die 30-Jährige in Los Feliz beim Spaziergang mit ihrem Hund abgelichtet: In einem lässigen Street-Style-Look, mit einer Oversized-Latzhose unter der sie ein weißes, bauchfreies Top trug und kombiniert mit den Klassikern des flippigen Zeitalters: weißen Buffalos.

Selbst in dieser weiten Boller-Kleidung macht Vanessa eine überaus gute Figur. Hinter ihrer Top-Form steckt allerdings auch eine Menge Disziplin. Die Freundin von Austin Butler (28) geht nicht nur zweimal am Tag ins Fitness-Studio – sie setzt zusätzlich auf Intervallfasten. In einem Interview verriet sie, dass sie lediglich zwischen 12 und 18 Uhr Mahlzeiten zu sich nimmt.

Nicholas Hunt/Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Vanessa Hudgens in Los Feliz

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de