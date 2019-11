Jens Büchner (✝49) hat eine große Lücke hinterlassen! Nicht nur für die Fans des beliebten Auswanderers und Party-Sängers war sein Ableben im vergangenen November ein herber Schlag. Vor allem die Familie des einstigen Dschungelcamp-Teilnehmers hat seit seinem Tod sehr damit zu kämpfen, diesen Verlust zu verarbeiten. Das gilt auch die Kinder seiner zweiten Ehefrau Daniela (41). An Jens' Geburtstag gedachte ihm seine Stieftochter Jada nun mit rührenden Worten.

In der aktuellsten Folge von "Goodbye Deutschland" berichtete die Teenagerin nun darüber, wie schwer es ist, am Ehrentag des Reality-Stars ohne ihn zu sein. "Es ist halt irgendwie komisch, weil letztes Jahr haben wir ihn noch zusammen gefeiert, obwohl es ihm nicht so gut ging, und dieses Jahr ist er halt einfach nicht mehr da." Ähnlich schmerzlich sei das auch an Weihnachten. All diese sonst so fröhlichen Feste hätten nun eine traurige Einfärbung erhalten. "Man kann einfach gar nichts mehr zusammen feiern. Und das ist schon ein komisches Gefühl und heute denke ich an ihn wie noch nie", fügte Jada hinzu.

Auch ihr Bruder Volkan konnte sich nur schwer an den Gedanken gewöhnen, wie ein Leben ohne seinen Stiefpapa sein werde. "Es ist natürlich ein Sch**ßgefühl, weil Jens war ja auch wie ein Vater für mich, er war mein bester Freund und jetzt ist er nicht mehr da", erklärte Danielas Sohn.

