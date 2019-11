Das Baby macht sich breit! Christin Kaeber überraschte ihre Fans letzten Monat mit ihrer Schwangerschaft. Die ehemalige Survivor-Kandidatin wird im März 2020 erstmals Mutter – Vater des Kindes ist ihr Freund Leons. Seitdem fiebern die Follower mit der werdenden Mama mit und freuen sich über ihre wöchentlichen Babybauch-Fotos. Die blonde Influencerin ist mittlerweile im sechsten Schwangerschaftsmonat und trägt einen beachtlichen Bauch mit sich herum. Allerdings hat sich dieser nun innerhalb weniger Stunden nochmals deutlich vergrößert!

Christin wandte sich in ihrem aktuellen Instagram-Post dazu direkt an ihre Fans: "Heute hat mein Bauch einen Schub gemacht, wie ich es zuvor noch nie erlebt habe. Am Morgen war er einfach da", schrieb sie unter ihr Bild, auf dem ihr Freund den kugelrunden, nackten Bauch hält. Und in der Tat ist ein großer Unterschied zwischen dem aktuellen und dem vor vier Tagen hochgeladenen Bild zu erkennen. Auch in ihrer Instagram-Story zeigt sie stolz ihre über Nacht gewachsene Kugel. Die werdenden Mütter unter ihren Followern können die große Schwester von Liz Kaeber (27) gut verstehen: "Bei mir hat man bis zum siebten Monat nichts gesehen. Seitdem kann man aber quasi beim Wachsen zugucken", antwortete ihr eine Nutzerin.

Das Paar hat vor gut einer Woche übrigens auch verraten, wer genau sich da im Bauch breit macht: Mit einem süßen Beitrag im Netz verkündeten sie das Geschlecht ihres Babys. "Meine liebe Tochter – unsere kleine Kämpferin", begann die Bloggerin ihren rührenden Text zu dem Foto.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im November 2019

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de