Das Geheimnis ist gelüftet! Mitte Oktober sorgte Christin Kaeber für eine riesige Überraschung: Die Influencerin gab bekannt, dass sie und ihr neuer Freund Leons tatsächlich ihren ersten Nachwuchs erwarten! Seitdem die Katze aus dem Sack ist, hält die Schönheit ihre Fans nur zu gerne über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden – seien es kleine Beschwerden oder einfach nur süße Babybauch-Bilder. Das Geschlecht ihres Sprösslings behielt sie allerdings für sich – bis jetzt! Christin offenbarte nun, ob sie sich auf männlichen oder weiblichen Nachwuchs freut.

Mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram enthüllte das Paar nun in einer rührenden Liebeserklärung an das ungeborene Baby auch das Geschlechts-Secret: "Meine liebe Tochter – unsere kleine Kämpferin", begann Christin ihr Statement. Die Sache ist also klar: Die Schwester von Liz Kaeber (27) wird Mutter eines Mädchens! Dazu gab es neben süßen Paarbildern, auf denen die beiden rosafarbene Babyschuhe in der Hand halten, auch ein Ultraschallbild.

Anschließend an die Bekanntgabe folgten noch reichlich süße Worte von den werdenden Eltern: "Am 07.07.2019 hast du mein Leben verändert, denn ich habe von dir erfahren." Sie sei damals vollkommen überwältigt und überrumpelt von den Nachrichten gewesen – habe mittlerweile aber unbeschreibliche Gefühle für ihr Kind.

