Das Influencer-Pärchen Tobias und Maren Wolf gehörte am Samstag in Berlin zu den strahlenden Siegern des Abends! Bei der Verleihung des Place to B Awards durften sich die beiden Webstars über die begehrte Auszeichnung in der Kategorie Lifestyle freuen. Bekannt sind sie durch ihre Instagramkanäle und ihre YouTube-Vlogs. Doch wodurch heben sich die Internet-Beiträge des süßen Ehepaars von denen ihrer Web-Kollegen so deutlich ab? Das verrieten die Wolfs jetzt im Promiflash-Interview.

Rund 1,3 Millionen Follower hat allein Maren bei Instagram, während Tobias dort über 400 Tausend Fans folgen – und bei YouTube erreichen die beiden zusammengerechnet ebenfalls eine gute Million Anhänger. Im Gespräch am Rande der Preisverleihung verriet die Blondine, was ihre unzähligen Follower wohl so begeistert: "Ich glaube, unsere Reisen und auch auf jeden Fall unsere Vlogs, wo wir die Leute mitnehmen und wir einfach zeigen, was wir so erleben in unserem Leben." Für den Motorsportliebhaber Tobias liegt das Erfolgsgeheimnis nicht unbedingt im Inhalt ihres Web-Contents, sondern eher in der Machart. "Wir gehen das Thema Reisen und Lifestyle ein bisschen entspannter an – und: Wir sind wir. Und das feiern die Leute", vermutet der Beau.

Obwohl die beiden vor ihren eigenen Kameras eine gewisse Lässigkeit demonstrieren, waren sie anlässlich der Nominierung zum Place to B Award ziemlich aus dem Häuschen. "Es ist supercool, nominiert zu sein, heute hier zu sein, Spaß und einen tollen Abend zu haben. Wir sind sehr, sehr gespannt", freute sich Maren gegenüber Promiflash, woraufhin Tobi vielsagend ergänzte: "Und aufgeregt."

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella Festival 2019

Instagram / tobiaswolf Tobi und Maren Wolf, YouTuber

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber

