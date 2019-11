Dieser kleine Mann zaubert Julian Claßen (26) ein großes Lächeln ins Gesicht! Im Oktober vergangenen Jahres wurden der YouTuber und seine Frau Bibi (26) zum ersten Mal Eltern. Nach der Geburt berichteten sie zwar häufig von ihrem Alltag mit Söhnchen Lio (1). Doch erst vor wenigen Monaten zeigten sie auch das Gesicht ihres Wonneproppens. Seitdem verzaubert Klein-Lio die Netz-Gemeinde immer wieder aufs Neue. Jetzt postete Papa Julian ein weiteres, zuckersüßes Foto mit seinem Nachwuchs.

Die Claßens besuchten am Wochenende die Hochzeit von Julians Schwester. Dem Anlass entsprechend hatte sich das Vater-Sohn-Gespann feierlich in Schale geworfen. Der Einjährige trug ein weißes Hemd, eine Fliege, eine dunkelblaue Hose und Hosenträger. In diesem schicken Aufzug sah er nicht nur fast aus wie sein Vater Julian – sondern er verzückte ihn auch total. "Ratet mal, wer der mit Abstand süßeste Gast war! Kleiner Tipp: Beginnt mit 'L' und endet mit 'io'", kommentierte der 26-Jährige ein Instagram-Foto, auf dem er seinem "Mini-Me" einen Kuss auf die Stirn gibt.

Schon bald wird Mini-Claßen zum großen Bruder. Denn Anfang November ließen Bibi und Julian verlauten, das sie einzweites Kind erwarten. Rund ein Jahr nach der Geburt von Lio ist die YouTuberin erneut schwanger. Und überglücklich: "Das eigene Kind jeden Tag aufwachsen zu sehen – und gleichzeitig wächst in mir unser neuer Schatz heran", schwärmte die Influencerin vor wenigen Tagen erst im Netz.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit Söhnchen Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

