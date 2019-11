Bekommt Baby Archie schon bald ein Geschwisterchen? Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) sind erst vor sechs Monaten zum ersten Mal Eltern geworden. Der süße Mini-Royal, mit dem sie sogar schon in Südafrika unterwegs waren, ist ihr ganzer Stolz. Doch wenn es nach dem königlichen Paar geht, soll Archie nicht das einzige Kind bleiben. Es soll weiterer Nachwuchs her – und das am besten schon recht bald. Der Druck auf Meghan scheint wahnsinnig groß zu sein.

Derzeit werden immer häufiger Gerüchte laut, dass Meghan womöglich wieder schwanger ist. Mehrfach wurde sie nun in Kleidern gesehen, die sie zuvor während ihrer Schwangerschaft mit Archie getragen hat. Doch auch wenn sie derzeit noch nicht in freudiger Erwartung sein sollte – der Druck, der auf der 38-Jährigen lastet, ist wahnsinnig groß. Das soll nicht zuletzt an ihrem Alter liegen, wie der britische Express berichtet. Bereits zum Zeitpunkt von Archies Geburt sei Meghan "älter" gewesen, meinte die Schwangerschaftsexpertin Katharine Graves. Da gebe es einen gewissen Druck, der auf Frauen über 35 laste. Bei denen über 40 sei er sogar "enorm". Das habe laut ihr vor allem auch medizinische Gründe.

Der Profi ist sich aber sicher, dass Meghan kaum ein Problem während einer erneuten Schwangerschaft haben dürfte – sei es jetzt mit 38 oder in zwei bis fünf Jahren. Das sei vor allem ihrer Fitness zu verdanken.

Getty Images Herzogin Meghan und Archie Harrison in Kapstadt, September 2019

Getty Images Herzogin Meghan am Remembrance Day 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry und Baby Archie, Mai 2019

