Die Unter uns-Stars sind im Hochzeitsfieber! Am kommenden Dienstag ist es endlich so weit: Easy (Lars Steinhöfel, 33) und Ringo (Timothy Boldt, 28) schreiten vor den Traualtar, um den Bund fürs Leben einzugehen. Easy-Darsteller Lars schwärmte bereits in den höchsten Tönen von den emotionalen und tränenreichen Dreharbeiten. Ob er da auch Lust bekam, selbst den Bund fürs Leben einzugehen? Immerhin ist er schon seit über zwei Jahren glücklich vergeben.

In den sozialen Netzwerken teilt Lars regelmäßig Pärchenbilder von sich und seinem Partner Dominik, die beweisen: Die zwei sind noch immer verliebt wie am ersten Tag. Im RTL-Interview verriet Lars jetzt, dass er und seine bessere Hälfte auf jeden Fall "Ja" zueinander sagen wollen: "Dominik und ich haben darüber tatsächlich schon mal geredet und kamen zu dem Wunsch, dass eine Hochzeit im kleinen Kreis in Kapstadt am Strand ganz schön wäre." Mehr Details wollte der Serien-Star aber nicht ausplaudern.

Jetzt steht ohnehin erstmal die Serienhochzeit von "Unter uns"-Lars an. Ob Dominik ein Problem damit hat, dass sein Freund in dem TV-Format einem anderen Mann die ewige Treue schwört? "Nein, Privates und Berufliches kann mein Partner sehr gut trennen... Außerdem weiß Dominik, dass ER der Eine für mich ist", stellte der Kölner klar.

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt)

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel (rechts) mit seinem Freund Dominik

Instagram / larssteinhoefel "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel (rechts) und sein Partner Dominik

