Sie machen ihre Liebe endlich öffentlich! Bereits seit einem Jahr ist Unter uns-Star Lars Steinhöfel (32) in festen Händen – sein Freund Dominik Schmitt hat das Herz des Schauspielers im Sturm erobert! Bereits im April schwärmte der Daily-Darsteller gegenüber Promiflash von seinem Mr. Right. Nun wagt auch Domi den Schritt ins Blitzlichtgewitter: In ihrem ersten gemeinsamen Pärcheninterview sprechen die beiden jetzt über ihre Beziehung!

Im Gespräch mit RTL fanden Lars und sein Traummann, den er über Instagram kennengelernt hat, nur liebe Worte füreinander. "Dominik ist sehr einfühlsam und besitzt eine Entdeckerlust, die mich begeistert. [...] Er begegnet Menschen stets mit Respekt und ist einfach ein herzensguter Mensch", strahlte das TV-Gesicht. Diese Flut an Komplimenten konnte sein Partner nur erwidern – er ist hin und weg von dem 32-Jährigen! "Lars teilt sich mit mir die Wanderlust. Es ist schön, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man reisen und verschiedene Kulturen kennenlernen kann", freute sich der Flugbegleiter.

Aber auch zwischen den Turteltauben fliegen ab und an die Fetzen, wie sie erzählten. "Wir streiten uns eigentlich nur über Missverständnisse und Lappalien – und da Lars immer recht haben muss, kommt es ab und an schon mal zu Reibereien", verriet Dominik. Diese finden laut des "Unter uns"-Lieblings allerdings auf einer respektvollen Ebene statt: "Das schätze ich sehr an Dominik." Lange können sich die beiden nicht böse sein.

MG RTL D / Julian Erksmeyer Dominik Schmitt und "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel

Anzeige

MG RTL D / Julian Erksmeyer Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel

Anzeige

MG RTL D / Julian Erksmeyer Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de