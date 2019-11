...und wieder erwischt! Seit Wochen wird Kaia Gerber (18), die Tochter des Supermodels Cindy Crawford (53), immer wieder zusammen mit Saturday Night Live-Moderator Pete Davidson (26) bei gemeinsamen Verabredungen gesehen. Mal wurde der Ex von Ariana Grande (26) vor dem Apartment der 18-Jährigen Kaia überrascht und fotografiert – kurz darauf sah man dann beide beim gemeinsamen Brunchen. Es folgten Dinner-Dates und Co. Und jetzt machten die beiden, ganz offensichtlich, erneut die Nacht zum Tag!

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen die Laufstegschönheit und den 26-Jährigen am Montagabend in New York City. Der Anlaß: Die beiden waren anscheinend verabredet, um die US-amerikanische Musikerin Charlotte Lawrence in der Webster Hall performen zu sehen. Während sich Pete eher schüchtern unter Käppi und Kapuze zu verstecken versuchte, zog Kaia mit einer knallgrünen Geschenktüte die Blicke auf sich. Ob Pete ihr wohl ein kleines Präsent mitgebracht hat?

Schon seit längerem wird von Insidern und einigen Medien gemunkelt, dass die beiden ein Paar sind. Offiziell gemacht haben Kaia und Pete ihre Beziehung bisher allerdings nicht. Bleibt abzuwarten, ob das Versteckspiel irgendwann ein Ende hat.

Backgrid/Action Press Kaia Gerber und Pete Davidson in Malibu

Backgrid/Action Press Pete Davidson und Kaia Gerber im November 2019

ActionPress Kaia Gerber, Model

