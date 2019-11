Über 20 Jahre ist es her, dass der Kultfilm Titanic das erste Mal über die Leinwand flimmerte. Dennoch sind die Diskussionen um dessen Ende noch immer nicht versiegt: Wäre der tragische Tod des Hauptcharakters Jack – gespielt von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (45) – vermeidbar gewesen? Sängerin Céline Dion (51), die mit dem legendären dazugehörigen Soundtrack "My Heart Will Go On" Musikgeschichte geschrieben hatte, äußerte sich nun zu der berühmten Szene.

In der Tonight-Show zeigte Jimmy Fallon (45) der 51-Jährigen noch mal ein Bild davon und stellte ihr die entscheidende Frage, ob es nicht doch eine Chance für Jack gegeben hätte, wenn Rose auf der Tür etwas zur Seite gerutscht wäre. Céline hatte darauf eine klare Antwort: "Wenn du dir das Bild genau anschaust, siehst du, dass Rose entweder tot oder erfroren ist." Sie hätte demnach nicht viel ausrichten können. Auch zu Jacks Figur offenbarte die Musikerin ihre Meinung. Er sei zu durchgefroren und kraftlos gewesen, um sich auf die Tür zu retten.

Bereits vor zwei Jahren klärte der Regisseur James Cameron (65) diesen umstrittenen Schluss auf und sagte gegenüber Vanity Fair: "Hätte er gelebt, wäre das Ende des Films bedeutungslos gewesen." Leonardos Filmpartnerin Kate Winslet (44), die Rose verkörpert hatte, war da jedoch anderer Meinung, wie sie in der Late Show erläuterte: "Er hätte sich einfach mehr Mühe geben sollen, auf die Tür zu kommen." Nur Leo will sich zu diesem Thema immer noch nicht äußern.

Collection Christophel / ActionPress Kate Winslet und Leonardo DiCaprio in "Titanic"

Rex Features / Rex Features / ActionPress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet am Ende von "Titanic"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kate Winslet und Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Revolutionary Road"

