Seit über sieben Jahrzehnten gehen Queen Elizabeth II. (93) und Prinz Philip (98) bereits gemeinsam durchs Leben. Die britische Monarchin und ihr Ehemann gaben sich am 20. November 1947 während einer prunkvollen Zeremonie in Westminster Abbey das Jawort – damals trug die spätere Königin noch den Titel einer Prinzessin. Heute jährt sich also ein ganz besonderes Jubiläum: Die Queen und Prinz Philip feiern sage und schreibe ihren 72. Hochzeitstag!

Zu diesem Anlass teilte der offizielle Instagram-Account der Königsfamilie zwei Pärchenbilder der beiden Royals. Das erste Schwarz-Weiß-Foto zeigt das Paar während seiner Hochzeit im Jahr 1947, das zweite Bild ist ein aktuelles. Darauf trägt die Queen ein schickes, rosa Kostüm und Prinz Philip einen dunklen Anzug. "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Queen, und seiner Königlichen Hoheit, dem Herzog von Edinburgh, einen sehr glücklichen 72. Hochzeitstag", heißt es in dem Post. Eine große Feier wird es an diesem besonderen Tag aber wohl nicht geben. Wie die Zeitung Express berichtet, verbringen Elizabeth und Philip ihren Jahrestag nicht einmal gemeinsam. Der Prinzgemahl soll sich zurzeit in Sandringham aufhalten, während seine Frau Verpflichtungen in London nachgeht.

Seit Philip 2017 von seinen royalen Verpflichtungen zurückgetreten ist, verbringt er die meiste Zeit auf dem Familienlandsitz in Sandringham. Nur sehr selten begleitet er seine Frau noch zu öffentlichen Auftritten.

AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip 1947

ALASTAIR GRANT / AFP/ Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip auf Prinz Harrys und Meghans Hochzeit

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

