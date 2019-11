Dwayne "The Rock" Johnson (47) hat nicht nur dicke Muckis – sondern auch ein großes Herz! Der US-Amerikaner ist besonders für seine Rollen als knallharter Action-Held bekannt, der die Bösewichte von der Platte putzt. Doch wenn es um Kinder geht, wird selbst der "Jumanji"-Star ganz weich: Als The Rock kürzlich von einem kranken Jungen erfuhr, der ein großer "Vaiana"-Fan ist, fackelte der Schauspieler nicht lange – und sang dem Dreijährigen seinen Lieblingssong!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 47-Jährige nun das Schicksal des kleinen Hyrum mit seinen Fans: "Diese Geschichte hat mich tief getroffen. Er hat die Diagnose akute lymphatische Leukämie, was durch sein Downsyndrom noch verstärkt wird." Hyrum kämpfe aktuell um sein Leben, schaue jedoch zehnmal am Tag den Streifen "Vaiana", in dem Dwayne dem Helden Maui seine Stimme leiht, um sich aufzuheitern. "Hyrum, ich weiß, dass ich für dich ein völliger Fremder bin – der sich sehr nach deinem Helden Maui anhört –, aber ich selbst sende dir zusammen mit Millionen anderer Fremder, die dieses Video sehen werden, so viel Liebe und Stärke!", schrieb der Leinwand-Star weiter. In dem dazugehörigen Clip stimmte er dann Mauis Song "You're Welcome" an.

Die Community des ehemaligen Wrestlers ist begeistert von dieser emotionalen Message. Auch Hyrums Mama April wurde auf The Rocks Geste aufmerksam – und war total aus dem Häuschen: "Weil die Welt eines Tages Sinn macht, die Kräfte zusammengekommen sind – danke, The Rock, für ein wenig Maui-Liebe!", freute sie sich auf Instagram.

Getty Images Auli'i Cravalho und Dwayne "The Rock Johnson" bei der Premiere von "Vaiana"

Anzeige

Instagram / pr3ttylittleladies Hyrum Harris

Anzeige

© Disney "Vaiana – Das Paradies hat einen Haken" Maui in "Vaiana"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de