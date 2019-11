Patricia Kelly (49) ging für die Kelly Family an ihre körperlichen Grenzen – und vielleicht sogar darüber hinaus! 1994 hatte die Vollblutmusikerin mit ihren Geschwistern ihren großen Durchbruch. Die Band stand jahrelang ohne Pause auf der Bühne. Oft hatten sie sogar 14- bis 16-Stunden-Tage, wie die Blondine kürzlich verriet – nicht einmal eine Gehirnerschütterung hatte sie davon abgehalten, die Bühne zu betreten.

In der RTL-Doku The Kelly Family – 25 Jahre Over the Hump erinnert die "Grace and Kelly"- Interpretin sich nun an einen besonders schweren Tag in der Kelly-Zeit zurück: "Ich hatte bei einem Konzert eine Gehirnerschütterung." Eine Kaffeemaschine sei zuvor aus dem Schrank gefallen und schließlich auf ihrem Kopf gelandet. An eine Auszeit war für Patricia nicht zu denken: "Ich musste für dieses Konzert auf die Bühne", betont sie. Der Gig war für die heute 49-Jährige jedoch die reinste Qual: "Die ganzen Lichter haben geblendet, das hat wehgetan, ich hatte so einen Kopf. Aber Rock'n'Roll!" Denn Rock-Stars zu sein, war der größte Wunsch der Geschwister.

Doch irgendwann wurde den Musikern der Trubel zu viel: "Wir waren auf einmal nicht mehr glücklich, wir waren unglücklich. Das war fast depressiv. Das hat sich wie ein Virus über die Familie ausgebreitet." Besonders schwer hatte es Patricia getroffen. Angelo Kelly (37) erinnert sich in der Doku daran zurück, dass seine Schwester einen Burn-out hatte. Hättet ihr gedacht, dass die Zeit für die Kelly Family so hart war? Nehmt an unserem Voting teil.

Patrick Hoffmann/WENN.com Patricia Kelly bei der Berlinale 2015

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Die Kelly Family bei der ARD-Show "Schlagercountdown - Das große Premierenfest"

WENN / Becher Angelo Kelly bei Markus Lanz 2017

