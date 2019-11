Diese Liebesbotschaft führt zum Prince Charming-Eklat! In der aktuellen Folge des Flirtformats wird Krawatten-Verteiler Nicolas Puschmann von Liebeserklärungen geradezu überhäuft. Nicht nur Manuel Flickinger tut es Der Bachelor-Kandidatinnen wie Janine Christin Wallat (24) und Jennifer Lange (26) gleich und bezirzt den Märchenprinz mit süßen Zeilen – auch Konkurrent Kiril Gorodon guckt sich die Idee ab und schreibt dem Mann seiner Begierde einen Brief.

"Manuel hat ihm angeblich – ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Brief war – aber einen langen Zettel geschrieben und ich habe ihm nur eine kleine Message geschrieben", erklärt Kiril während der Show. Bei seinem Konkurrenten kommt diese Aktion dennoch überhaupt nicht gut an. "Ich reg' mich gerade echt auf, dass der das jetzt auch gemacht hat", ärgert sich Manuel und findet es besonders fies, dass der 33-Jährige mit "Prince Charming" sogar dieselbe Adressierung gewählt habe. Einen großen Unterschied haben die Liebesbriefe der beiden Regenbogen-Boys letztlich aber doch. "Ich habe meinen parfümiert", freut sich Kiril über seine ausgefallene Idee.

Was Nicolas wohl von der Aktion hält? Während er Manuels Botschaft direkt in der Jungs-Villa lesen durfte – und von den süßen Zeilen total gerührt war –, soll er die Worte des Kölners erst zu Hause lesen. "Ich habe Manuel schon immer so als Romantiker eingeschätzt. Finde ich cool", zeigte sich der "schwule Bachelor" von Liebesbrief Nummer eins beeindruckt. Ob auch Kiril seinen Schwarm damit begeistern kann?

