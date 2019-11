Rafi Rachek (29) ist glücklich wegen seines Coming-Out! In der vergangenen Bachelor in Paradise-Folge sorgte der Reality-Star für die Überraschung der bisherigen Staffel schlechthin: Gegenüber seinen Mitstreitern und einem Millionenpublikum offenbarte der ehemalige Bachelor-Kandidat, dass er homosexuell sei – für Rafi der erste Schritt in ein neues Leben. Im Promiflash-Interview betonte der Fitness-Fan nun, wie erleichtert er sei, endlich zu seiner Sexualität zu stehen.

Beim Deutschen Bloggerpreis 2019 verriet der 29-Jährige, dass er nach seinem Outing bereits mehrere Nachrichten von jungen Südländern erhalten habe, die ihn um Rat gefragt hätten. Weiterhin erklärte er: "Ich bin froh, dass ich jetzt der Mann sein kann, der ich wirklich bin und ich bin auch froh, dass ich nicht einer von den Südländern bin, die zu Hause Frau und Kind haben und sich nachts heimlich mit Männern treffen." Denn das sei eine absolute Schande gegenüber den Frauen.

Einen speziellen Tipp für ein perfektes Coming-out hatte Rafi im Promiflash-Interview allerdings nicht: "Es ist eine krass persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Es gibt keine Formel, von der ich sagen kann, du musst dich dann oder dann outen."

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, November 2019

