Für Lucas Cordalis (52) und seine Familie werden die anstehenden Feiertage nicht leicht – schließlich hat sie in diesem Jahr ein schwerer Schicksalsschlag getroffen. Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) starb Anfang Juli an Organversagen. Obwohl der Ehemann von Daniela Katzenberger (33) nach dem Verlust seines Vaters nach vorne schauen will, hat er in den vergangenen Monaten getrauert. In der Adventszeit wohl noch einmal intensiver – immerhin steht das erste Weihnachten ohne Papa Costa vor der Tür.

Im Interview mit Bunte.de verraten Lucas und Daniela, wie sie das Familienfest feiern werden. "Ich denke, dass es für meine Mutter dieses Jahr ordentlich wird, aber wir werden Weihnachten auf jeden Fall zusammen verbringen", sagt der Sänger in dem Gespräch. Der Familienzusammenhalt sei in solchen schwierigen Momenten Gold wert und deshalb habe es außer Frage gestanden, die Feiertage nicht bei seiner Mama Ingrid zu sein.

Lucas holen besonders jetzt die Erinnerungen an Costa ein. "Ich habe eine Million wundervolle Momente, die ich gemeinsam mit meinem Vater erleben durfte, an die ich mich auch immer wieder gern erinnere", hält der Wahl-Mallorquiner abschließend fest.

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und sein Vater Costa, 2019

