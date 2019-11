Was für ein herrlicher Anblick! Im Januar dieses Jahres suchte Andrej Mangold (32) als Bachelor in der gleichnamigen Kuppel-Show nach der Liebe im TV. Kandidatin Jennifer (26) konnte sein Herz erobern und bekam die letzte Rose überreicht. Derzeit genießt das verliebte Pärchen ihr Liebesglück im Urlaub auf den Malediven. Dabei geht auch die Community des ehemaligen Profisportlers nicht leer aus: Im Netz teilte der einstige Rosenkavalier jetzt einen heißen Schnappschuss, der so manche Herzen höherschlagen lässt!

Braun gebrannt, durchtrainiert und mit verführerischem Blick steigt Andrej in grauer Badehose aus dem türkisen Meerwasser – wer kann da schon widerstehen? Vergleichbar mit dem Model in einer verführerischen Parfüm-Werbung oder dem neuen James Bond-Trailer zeigte sich der ehemalige Basketballprofi von seiner besten Seite. Das Bild bekam bei Instagram bereits nach wenigen Minuten etliche Likes.

Auch in den Kommentaren gab es zahlreiche Komplimente für den Hottie: Von Flammen-Emojis bis hin zu schmachtenden Smileys war alles dabei! Auch seine Auserwählte ließ sich ein kurzes Statement nicht nehmen: "Einfach zum Anbeißen, Baby", schwärmte Jenny unverblümt. Schon die Tage zuvor postete ihr Liebster fleißig sexy Urlaubs-Pics – was eine Followerin auf eine kreative Idee brachte: "Schreit nach einem Fotokalender!", forderte die Userin.

Instagram / dregold Andrej Mangold im November 2019

Instagram / dregold Andrej Mangold im Urlaub auf den Malediven

Instagram / dregold Andrej Mangold, November 2019

