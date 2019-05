Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange kommen ordentlich ins Schwitzen! Ende Februar konnte das Bachelor-Paar endlich allen verkünden, dass es auch nach den Dreharbeiten der Kuppelshow noch verliebt ist! Kurz darauf ging es für den Basketballer und die Zumbatrainerin in den ersten sportlichen Winterurlaub. Jetzt dürfen Andrej und Jenny aber auch endlich mal ihre Zweisamkeit unter Palmen genießen – und das lassen sie ihre Follower mit einer Reihe von romantischen Aufnahmen wissen!

Andrej und Jenny hat es auf die Karibikinsel Jamaika verschlagen, wo sie sich abwechselnd die Sonne auf den Bauch scheinen und die Cocktails an der Hotelbar servieren lassen – wenn dieser Urlaub mal nicht Bachelor-würdig ist! Und den scheint Team Gold wirklich nötig gehabt zu haben, wie die brünette Beauty auf Instagram verriet: "Wir gönnen uns gleich erstmal ein Ganzkörperpeeling, damit die jamaikanische Sonne auch gut aufgenommen werden kann. Ich freue mich auf alles, was kommt und genieße die Zeit ganz allein mit meinem Schatz", schwärmte sie kurz nach der Ankunft.

Später gab Jenny dann noch einen kurzen Einblick in ihr Hotelzimmer und erklärte in einem weiteren Turtelupdate: "Uns geht es auf jeden Fall blendend hier. Wir sind die ganze Zeit Früchte am snacken." Danach hieß es für die beiden wohl erst mal Handy weg und Zweisamkeit genießen, denn seit einigen Stunden ist es mächtig ruhig auf ihren Social-Media-Profilen geworden. Die kleine Influencer-Auszeit haben sich die Andrej und Jenny aber auch verdient!

Instagram / agentlange Jennifer Lange auf Jamaika

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold, Bachelor-Paar

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

