Promi-Hund müsste man sein! Reese Witherspoon (43) ist einer der absoluten Elite-Hollywood-Bekanntheiten – und großer Hundefreund! Erst im Juni betrauerte die Blondine den Tod ihres treuen Begleiters, Rüde Nash, auf Social Media. Trost dürften ihr besonders ihre drei weiteren tierischen Familienmitglieder gegeben haben: Lou, Hank und Pepper! Und dieses Fellnasen-Trio wird bei Reese offenbar richtig verwöhnt: Zumindest wurde die Französische Bulldogge Pepper nun dabei gesichtet, wie sie in den Genuss eines Trageservices kam!

Was für ein Hundeleben! Paparazzi lichteten die Schauspielerin nun bei dem Gang ins Büro ab. Stylisch in einem All-Black-Look und zwei Taschen unter den Armen schlenderte Reese durch Los Angeles. Ihre flauschige Begleitung? Hündchen Pepper! Und weil die Schönheit selbst beide Hände in Gebrauch hatte – und ihr kleiner Kumpel sich als Star-Haustier natürlich nicht die Pfötchen selber schmutzig machen müssen sollte –, organisierte sie ihm kurzerhand Service-Personal, das ihn hinter ihr hertrug. Ob Pepper diese Chauffeur-Maßnahme zu schätzen weiß?

Unzufrieden sieht der Vierbeiner jedenfalls nicht aus. Allerdings kennt sich Pepper natürlich auch schon längst mit dem Leben im Blitzlichtgewitter aus – und weiß wie man sich stets von der besten Seite zeigt. Auch auf Reese' Instagram-Profil zeigt Pepper regelmäßig sein Model-Potenzial und bringt die Fanherzen durch diverse Schnappschüsse von Frauchen reihenweise zum Schmelzen!

Backgrid/ ActionPress Reese Witherspoons Hund Pepper auf dem Arm von Service-Personal

Backgrid/ ActionPress Reese Witherspoon im November 2019

Getty Images Reese Witherspoon

