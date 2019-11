Anna Lena Class gehört voraussichtlich ab dem 10. Dezember zum Haupt-Cast von Sturm der Liebe. In der Serie spielt sie Nadja Holler – eine Intrigantin und Ex-Affäre von Tim Degen (Florian Frowein, 31). Anna Lena ist jedoch nicht nur Schauspielerin, sondern auch Mutter einer Tochter. Wie sie den Spagat zwischen Kind und Karriere meistert, erzählt sie nun in einem Interview mit Promiflash.

Ihre Tochter sei ein typisches "Schauspieler-Kind", denn auch Anna Lenas Mann Philipp Rafferty übt diesen Beruf aus. "Sie kennt es von Anfang an nicht anders, dass einer immer mal auch für Dreharbeiten unterwegs ist. Es gibt jedoch immer eine feste Konstante. Mama oder Papa, einer ist auf jeden Fall in vollem Umfang dann auch da", erklärt sie. Auch die Großeltern kämen ab und zu zum Einsatz – ein Kindermädchen hätten sie nicht, stellte die TV-Darstellerin klar.

In einem früheren Interview sprach die Münchnerin bereits über ihre Ehe und offenbarte ein pikantes Detail: Sie und ihr Mann hätten ein Fremdgeh-Abkommen: "In der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten fremdzugehen. Das kann man eh nicht ausschließen. Wenn dieser Seitensprung nur ein Seitensprung war, will ich’s gar nicht wissen", erzählte sie 2017 gegenüber Bild.

ARD/Christof Arnold Anna Lena Class als Nadja Holler bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Anna Lena Class in einer Szene von "Sturm der Liebe"

Francesco Gulotta / ActionPress Anna Lena Class bei der Premiere von "Dieses bescheuerte Herz" in München

