Darf man Chris Brown (30) zum Nachwuchs gratulieren? Bereits im August wurde wild gemunkelt, dass der Sänger erneut Papa wird. Mehrere Quellen behaupteten, dass seine vermeintliche Ex-Freundin Ammika Harris von ihm schwanger sei. Bisher ist dieses Gerücht weder bestätigt noch dementiert worden. Dennoch sind die Fans von der Echtheit der Baby-News überzeugt – und gehen nun davon aus, dass das Kind bereits auf der Welt sei. Chris Brown postet immerhin ganz schön verdächtige Social-Media-Beiträge, die auf eine erneute Vaterschaft hinweisen könnten!

Auf Instagram teilt der Ex von Rihanna (31) nun zwei Fotos, die die Follower ausrasten lassen! Das erste zeigt Chris, der strahlend nach unten schaut. Dazu schreibt er "20.11.2019", was schnell als Geburtsdatum interpretiert wird. Der zweite Schnappschuss heizt die Gerüchte noch weiter an. Darauf trägt Chris einen gelben Hoodie mit dem Schriftzug "Born" (zu Deutsch: geboren).

Für viele Supporter ist die Sache damit eindeutig. "Herzlichen Glückwunsch zum Baby", lautet nur einer der Kommentare. Auch Ammikas Instagram-Story enthält kryptische Zeilen: "Ich war schon verliebt, als ich dich das erste Mal gesehen habe." Eine Botschaft an ihren Spross?

Instagram / ammikaaa Ammika Harris, Influencerin

Neil Warner/MEGA Chris Brown in Paris

Instagram / ammikaaa Ammika Harris

