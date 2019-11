Hoher Besuch in der Hauptstadt! Die vergangenen Wochen standen für Hailey Bieber (22) ganz im Zeichen des Honeymoons: Immerhin gaben sich das Model und ihr Ehemann Justin Bieber (25) erst vor wenigen Wochen das zweite Mal das Jawort. Seitdem waren die beiden unzertrennlich – doch für Hailey hieß es jetzt wieder: Ran an die Arbeit. Für einen Job verschlug es die Blondine nach Deutschland, wo sie mit ihrem coolen Look wirklich alle Blicke auf sich zog.

Bei einer Veranstaltung des amerikanischen Luxusmodehauses Calvin Klein schlenderte Hailey gut gelaunt in Berlin über den roten Teppich und posierte für die Fotografen. Für ihren Auftritt entschied sich die Beauty für eine modische Kombination aus leger und schick und setzte auf ein figurbetontes, schulterfreies Oberteil, eine schwarze Hose und spitze High Heels. Wer nun denkt, Hailey hätte irgendwelche Starallüren an den Tag gelegt, hat weit gefehlt. Geduldig gab sie den wartenden Journalisten Interviews und ließ sich mit anderen prominenten Gästen wie Jasna Fritzi Bauer, Elias Becker (20), Emilia Schüle (26) oder Noah Becker (25) ablichten.

Nur einen suchte man bei diesem Event vergebens: Haileys Ehemann Justin. Immerhin stand der Sänger mit seiner hübschen Partnerin erst kürzlich für einen Werbeclip anlässlich des 50. Geburtstages des Unternehmens in Unterwäsche für die Firma vor der Kamera.

