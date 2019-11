Queen of Drags ist wieder um eine Queen ärmer! In der heutigen Episode mussten sich die Travestiekünstlerinnen dem Motto "Future Universe" stellen. In spacigen Kostümen und mit galaktischen Auftritten begeisterten die kreativen Verwandlungs-Stars die Jury um Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30), Conchita Wurst (31) und Gast-Jurorin Amanda Lepore – doch am Ende wurde es ernst: Welche Make-up-Liebhaberin musste aus der Drag-Villa ausziehen?

Es traf tatsächlich Samantha Gold! Die Hamburgerin bekam die wenigsten Punkte der Jury und musste anschließend ums Weiterkommen zittern. Die Enttäuschung über den Rauswurf war ihr dann deutlich anzusehen – sie verließ enttäuscht die Bühne und ließ sich auch von Bills Rufen nicht mehr aufhalten.

Mitstreiterin Katy Bähm (26) durfte sich zudem über eine große Ehre freuen: Nach Yonce Banks konnte sie sich den Titel der "Queen of the Week" schnappen. Damit setzte die Entertainerin sich an die Spitze des Drag-Feldes.

