Was hat Ben Stiller (53) denn da für eine brünette Schönheit an seiner Seite? Zur Golden-Globes-Verleihung in Kalifornien wurde der Schauspieler von seiner eigenen Tochter begleitet. Auch wenn der Zweifach-Vater über sein Privatleben in der Öffentlichkeit bisher nur wenig preisgab – Töchterchen Ella kann sich definitiv sehen lassen! Der Teenager begleitet seinen berühmten Papa regelmäßig zu Veranstaltungen auf dem roten Teppich.

In einem trägerlosen Kleid, mit funkelndem Schmuck und gewelltem Haar zog die junge Dame mit ihren mittlerweile 16 Jahren sicherlich alle Blicke auf sich. Bereits im Alter von elf Jahren stand die Beauty neben Ben und ihrem jüngeren Bruder Quinlin im Blitzlichtgewitter der Fotografen – das Posieren vor Tausenden von Kameras hat der Stiller-Sprössling also inzwischen im Blut!

Und auch der "Nachts im Museum"-Darsteller ist ganz stolz auf seinen Nachwuchs. Bei Instagram postete er Anfang dieses Jahres ein Bild vor dem gemeinsamen Abend bei der Filmverleihung: "So glücklich, heute Abend mit meiner wunderschönen Tochter da zu sein", schrieb der 53-Jährige. Von seiner Community gab es für das Vater-Tochter-Duo zahlreiche Komplimente: "So eine tolle Tochter!", schrieb ein Nutzer.

Getty Images Ben Stiller und seine Kinder, Dezember 2013

ActionPress Ben Stiller und seine Tochter Ella, Oktober 2017

Getty Images Ben Stiller und Tochter Ella, November 2018

