Bei Queen of Drags geht es endlich wieder rund! Erst seit gut einer Woche flimmert das neue TV-Format mit Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) über die Bildschirme. In der neuen Folge durften sich die neun Travestie-Künstlerinnen am Donnerstag über einen exklusiven Besuch von ESC-Star Conchita freuen: Die Musikerin gönnte sich mit den Bühnen-Stars ein Bad im Pool. Dabei schien eine Queen besonders angetan vom Badehöschen der Österreicherin: Yonce Banks versuchte, die "Rise Like A Phoenix"-Interpretin mit High Heels zu bezirzen!

In einem winzigen Bade-Slip von Kandidatin Hayden Kryze planschte die Jurorin mit den Teilnehmerin in deren privatem Jacuzzi. Jonce nutzte die Gelegenheit aus – und schmiegte sich direkt an Conchita an. "Die Chance, mit einem Promi in den Pool zu steigen bekommt man ja nicht so oft. Also hab ich gedacht, ich steig mal eben mit Heels in den Pool", erklärte die Paderbornerin keck. Ihre Mitstreiterinnen waren von diesem Move nicht allzu begeistert: "Da musste eine mal wieder mehr Aufmerksamkeit haben...", lästerte Katy Bähm (26) direkt.

Doch nicht nur Yonce zeigte sich von der halbnackten Conchita begeistert: Auch Samantha Gold schien ein Auge auf die Bartträgerin geworfen zu haben. "Conchita ist einfach nur mega-sexy. Ob als Frau oder Mann. Sie ist mega-sexy!", schwärmte die Hamburgerin.

