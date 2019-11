Es war mit Sicherheit eine ganz besondere Knutsch-Erfahrung! Cindy Riedel (31) und Alexander wagten ein ziemlich aufregendes Experiment: Sie nahmen an Hochzeit auf den ersten Blick teil – und heirateten, obwohl sie sich zuvor noch nie gesehen hatten. Trotzdem schien die Chemie bei dem Paar von Anfang an bestens zu stimmen. So sehr, dass es unmittelbar nach dem Jawort sogar schon zum ersten richtigen Kuss kam. Jetzt ließ Alex diesen ganz besonderen Moment noch einmal Revue passieren!

In seiner Instagram-Story stellte sich Alex den neugierigen Fragen seiner Fans. Und die wollten natürlich alles zu seiner frischen Ehe mit der einstigen Bachelor-Kandidatin wissen. Ein User hakte da mal ganz genau nach und erfragte, wie er den ersten Kuss mit Cindy nun wirklich empfand. "Es war unglaublich schön! Und es fühlte sich so an, als ob wir nie jemand anderen geküsst hätten", antwortete Alex prompt zu einem Knutsch-Foto mit seiner Liebsten.

Allgemein war der erste Eindruck für beide Parteien schlichtweg berauschend: "Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe – sie sah aus wie eine Prinzessin. Das war der Wahnsinn. Ich musste erst realisieren, das ist meine Braut, die da kommt", verriet Alex bereits in der Sendung. Ganz so rosig blieb es aber nicht: Während der gemeinsamen Hochzeitsreise auf Bali gab es auch so einige Auseinandersetzungen zwischen den Turteltauben.

Sat.1 Alex und Cindy während ihrer Flitterwochen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1 / Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

© SAT.1 Cindy und Alexander bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

