Jenna Dewan (38) ist auch inklusive XXL-Kugel noch im totalen Arbeitsmodus. Die Schauspielerin ist derzeit mit ihrem zweiten Kind schwanger, dem ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem neuen Partner Steve Kazee (44). Und allzulange dürfte Jenna auch nicht mehr auf ihren Neuzugang warten müssen, sie trägt mittlerweile eine beachtliche Babykugel vor sich her. Doch die Powerfrau gönnt sich auch hochschwanger keine Auszeit!

Jenna geht weiterhin arbeiten und präsentiert sich mit Vorliebe vor der Kamera. So war die Ex von Channing Tatum (39) vergangenen Dienstag für einen TV-Einspieler am Santa Monica Pier unterwegs. Ein sommerliches Kleid umspielte dabei ihrer Rundungen: Jenna trug ein wadenlanges Flatterdress mit floralem Aufdruck, dazu kombinierte sie nicht etwa Ballerinas – sondern High Heels. Doch nach dem anstrengenden Drehtag wurden diese der Schwangeren dann wohl doch zu unbequem und sie schlüpfte in bequemere Pantoffeln.

Dass Jenna es auch mal legerer mag, gerade während der Schwangerschaft, zeigen aktuelle Schnappschüsse. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sie sich in einem richtig entspannten Schlabber-Look auf Los Angeles' Straßen. Ein weiter, bordeauxfarbener Hoodie und locker hochgestecktes Haar machten den Wohlfühllook perfekt.

MEGA Jenna Dewan am Santa Monica Pier im November 2019

none / MEGA Jenna Dewan am Santa Monica Pier im November 2019

MEGA Jenna Dewan, Oktober 2019

