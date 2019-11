Geht es bei den frischgebackenen Turteltauben etwa schon so schnell zur Sache? Erst vor rund einer Woche machte Demi Lovato (27) ihre brandneue Liebe offiziell: Nach den Dates mit Mike Johnson hat die Musikerin in Austin Wilson den Richtigen gefunden. Jetzt erregt die Sängerin mit neuen Aufnahmen wieder Aufsehen: Bekommen die 27-Jährige und ihr Partner etwa schon ihr erstes gemeinsames Kind?

Dieser Beitrag auf Demis Instagram-Account verwirrt ihre Fans: Zu sehen ist nämlich nicht einfach irgendein belangloses Foto der US-Amerikanerin, denn: Das Foto zeigt die Schauspielerin plötzlich mit einem prallen Babybauch, den sie liebevoll mit ihrer Hand umfasst! Wer das Ganze für einen Photoshop-Scherz hält, sollte sich festhalten – die einstige Disney-Darstellerin fügte auch noch ein Video hinzu, das zeigt: Unter ihrem blau-weißen Pünktchenkleid ragt tatsächlich eine beachtliche Wölbung hervor!

Trotz 3D-Beweis und Kurvenalarm: Bei dem kugelrunden Schwangerbäuchlein handelt es sich um einen falschen Alarm. Es ist ein Fake-Bauch, wie die angefügten Hashtags #WillundGrace und #LerntJennyKennen erklären: Der Kameraprofi wird demnächst wieder für eine Serie drehen – und in einer bald anlaufenden "Will und Grace"-Folge, wird Demi in die Rolle einer schwangeren Figur namens Jenny schlüpfen!

Instagram / ddlovato Demi Lovato im November 2019

Instagram / austingwilson Demi Lovato und Austin Wilson

Instagram / ddlovato Demi Lovato im November 2019

