Hatte Fürstin Charlène (41) nun wieder eine Modepanne? Die Frau von Fürst Albert II. (85) leistete sich erst vor wenigen Tagen einen Fashion-Fail: Bei einem Weihnachtsevent des Roten Kreuzes in Monte-Carlo trug die 41-Jährige ein außergewöhnliches Mantel-Outfit. Das kam bei dem Großteil der Promiflash-Leser nicht besonders gut an. Ob ihr neuster Look bei ihnen wohl besser abschneidet? Die Blondine zeigte sich jetzt in einem weiteren Mantel-Look – diesmal allerdings ganz in Weiß!

Zum Nationalfeiertag Monacos versammelte sich nun die Fürstenfamilie am Palasthof. Dort stahl Charlène ihren Schwägerinnen Prinzessin Caroline (62) und Prinzessin Stephanie von Monaco (54) die Show. Die ehemalige Schwimmerin präsentierte sich in einem weißen XXL-Mantel mit gleichfarbigem Hut. Darunter trug sie einen ebenfalls weißen Rollkragenpulli mit einer passenden Stoffhose.

Ob Charlène beim nächsten Mal auf Nummer sicher gehen und sich Modetipps bei Herzogin Kate (37) holen sollte? Die trug zu einer Charity-Veranstaltung nun ein schwarzes Spitzenkleid – und konnte damit auch die Promiflash-Leser überzeugen: Bei einer Umfrage fanden 85 Prozent der 1.312 Wähler das Outfit super – nur 14 Prozent gefiel der Look nicht.

Getty Images Prinzessin Caroline, Fürstin Charlène, Prinzessin Stephanie und Fürst Albert II. im November 2019

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. bei der Monaco National Day Celebration im November 2019

Getty Images Fürstin Charlène bei der Monaco National Day Celebrations im November 2019

