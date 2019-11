Fürstin Charlène (41) ist seit ihrer Hochzeit vor 8 Jahren mit Fürst Albert II. (61) in den Adelskreisen von Monaco aufgenommen. Als Neu-Adelige stand die ehemalige Schwimmerin aber von Anfang an bei ihren Auftritten extrem im Fokus der Öffentlichkeit – besonders ihre Outfits wurden dabei oft mit Adleraugen begutachtet. Vor wenigen Tagen dürfte ihr Look bei Royal-Fans wieder einmal für Stirnrunzeln gesorgt haben: Charlène überraschte in einer außergewöhnlichen Mantel-Kombination!

Zeichnet sich hier etwa ein waschechter Fashion-Fauxpas ab? Am vergangenen Freitag war das Fürstenpaar zu Gast bei einem Weihnachtsevent des Roten Kreuzes in Monte-Carlo und engagierte sich für den guten Zweck. Doch neben der Wohltätigkeit geriet wieder einmal das Outfit der 41-jährigen Fürstin in den Vordergrund. Charlene trug zu dem Anlass eine Jacke in Kittel-Optik und kombinierte dazu einen Rock mit Rollkragenpullover.

Auch in Sachen Schönheit wird über die blonde Fürstin in Monaco gemunkelt. Im Sommer dieses Jahres wurden Stimmen laut, dass bei der ehemaligen Olympia-Teilnehmerin nicht mehr alles echt sein soll. So sei einem Adelsexperten die besonders glatte Stirn und ausdruckslose Mimik der Zwillingsmutter aufgefallen. "Es wird schon seit einigen Jahren in Monaco getuschelt, dass sich Charlène hin und wieder kosmetisch oder gar medizinisch 'aufhübschen' lässt", erzählte er in einem Interview.

SIPA PRESS Fürst Albert II. und Fürstin Charlène von Monaco (m.) im November 2019

PIERRE VILLARD/SIPA Fürstin Charlène von Monaco in Monte-Carlo, November 2019

Getty Images Fürstin Charlène und Prinz Albert beim Formel 1 Grand Prix in Monaco im Mai 2019

