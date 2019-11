Gregor Biewendt und seine Sandra wagten den nächsten Schritt! Vor rund acht Jahren wanderte der Goodbye Deutschland-Star mit seiner Partnerin nach Mallorca aus. Dort baute sich das Paar mit ihrem eigenen "Fish Space"-Laden ein neues Leben auf. Inzwischen sind die beiden sogar stolze Eltern von zwei Kindern – und auch in Sachen Liebe könnte es bei der Familie nicht besser laufen: Die Auswanderer gaben sich vor wenigen Tagen auf Bali das Jawort!

In traumhafter Kulisse am Strand läuteten am vergangenen Montag für Gregor und Sandra die Hochzeitsglocken! "Wir wünschen euch alles Gute zur Hochzeit und nur das Beste für die Zukunft", gratulierte das "Goodbye Deutschland"-Team dem frischvermählten Brautpaar bei Instagram. Komplett in Weiß posierte die vierköpfige Familie für ein Erinnerungsbild vor dem Traualtar.

Auch die Fans der Wahl-Mallorquiner waren ganz aus dem Häuschen und kommentierten mit zahlreichen Glückwünschen: "Auf viele tolle, gemeinsame Jahre", schrieb ein Nutzer. Dabei hatte die Familie neben der Hochzeit noch einen weiteren Grund zu feiern: Söhnchen Finley wurde nur einen Tag später drei Jahre alt!

