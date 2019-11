Kaum ist eine Hochzeit vorbei, folgt auch schon die nächste Trauung! Anfang des Monats heirateten Denise (Helen Barke, 24) und Joshua (Julian Schneider, 29) im Finale der 15. Staffel von Sturm der Liebe und diese Woche erneuerten Eva (Uta Kargel, 38) und Robert (Lorenzo Patané, 43) ihr Ehegelübde. Und schon bald könnten wieder die Hochzeitsglocken am Fürstenhof läuten, denn: Henry (Patrick Dollmann, 37) macht Jessica (Isabell Ege, 32) einen Heiratsantrag!

Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal sehr romantisch bei "Sturm der Liebe": Vermutlich am 20. Dezember in Folge 3.295 macht der Tierarzt und Bürgermeister von Bichlheim seiner Traumfrau einen Antrag – und zwar mit allem, was dazu gehört. Vorschaubilder der Episode zeigen, dass Henry die Frage aller Fragen im Garten des Fünf-Sterne-Hotels stellt, inklusive herzförmigen Luftballons, Champagner und roten Rosen. Ob die Blondine den Antrag annimmt, erfahren die Zuschauer in wenigen Wochen.

Dann stellt sich aber noch die Frage, ob die Hochzeit von Jessica und Henry überhaupt stattfinden wird. Denn ein Antrag des Blondschopfs ging bereits schief. Vor einigen Monaten wollte Henry Denise heiraten, doch bekanntermaßen wurde daraus nichts. Statt Henry wurde Joshua Denises Mann.

