Eigentlich steht Kim Kardashian (39) zu ihren heißen Kurven – und präsentiert sie in sexy Looks immer wieder gerne und sehr selbstbewusst! Schon zu Beginn des Monats ließ die Beauty allerdings verlauten, sich aktuell nicht ganz wohl in ihrem Körper zu fühlen. Weil sie rund acht Kilo mehr auf den Rippen hat, äußerte die Reality-TV-Darstellerin Pläne, die Extra-Pfunde wieder loswerden zu wollen. Jetzt offenbarte Kim: Die Gewichtszunahme hat Konsequenzen. Wegen der neuen Rundungen passt sie nicht mehr in ein schickes Versace-Kleid!

"Wie gut hätte dieses Versace-Kleid aussehen können, wenn es nur gepasst hätte?", schrieb die 39-Jährige auf Instagram zu einem Foto von sich im roten Glitzer-Fummel. Enttäuscht steht sie dabei in ihrem Ankleideraum und stellt fest, dass das Wunsch-Outfit nicht so sitzt, wie sie es sich vorgestellt hatte. Die Fans haben an Kims aktueller Figur allerdings weiterhin nichts auszusetzen. Trotz Gewichtszunahme finden sie ihre Kurven-Queen einfach umwerfend. "Wow. Versace sah nie besser aus, du siehst wundervoll aus", kommentiert nur einer von vielen begeisterten Usern den Schnappschuss.

Und auch Kim belasten ihre neuen Pfunde offenbar nicht allzu stark: Immerhin hat sie noch zahlreiche Styling-Ideen auf der heimischen Kleiderstange. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Kim im hautengen Snake-Print-Kleid auf einem roten Teppich und posierte mega-heiß im Blitzlichtgewitter. Im September veröffentlichte die Unternehmerin zudem ihre eigene Shapewear-Kollektion und verriet, auch selbst Gebrauch von der Figurformenden Wäsche zu machen.

