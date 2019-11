Will sich die Popo-Queen von ihren heißen Kurven verabschieden? Kim Kardashian (39) ist mit ihren Rundungen der Inbegriff von Weiblichkeit – ihr extragroßer Booty ist ihr Markenzeichen und fast prominenter als sie selbst. Die superreiche Keeping up with the Kardashians-Beauty ist dafür bekannt, dass sie in jeder Hinsicht ganz nach dem Motto lebt: Mehr ist Mehr! Die hübsche Frau von Rapper Kanye West (42) weiß ganz genau, wie sie die Blicke auf sich zieht. Entsprechend groß ist das Erstaunen jetzt bei den Fans: Kim will sich laut eigener Aussage von einem Teil ihrer Kurven verabschieden.

In einer Instagram-Story legte die 39-Jährige jetzt die Karten auf den Tisch. Sie habe den Eindruck, sie hätte ein Gewichtsproblem: "Ich glaube, ich habe mittlerweile 18 Pfund mehr drauf als noch vor einem Jahr", klagte die 39-Jährige. Deshalb habe sie sich jetzt mit ihrer Trainerin Melissa Alcantara das Ziel gesetzt, bis zu ihrem 40. Geburtstag im kommenden Jahr alle Extra-Pfunde wieder verloren zu haben. "Das Problem ist bei mir das Essen. Ich trainiere wirklich hart, aber ernähre mich einfach nicht immer richtig", gab Kim im Netz ganz offen zu.

An welcher ihrer beliebten Kurven die angeblich überflüssigen 18 Pfund sitzen, hat scheinbar noch niemand so recht herausfinden können. Spätestens in ihrer Halloween-Verkleidung als Ellen Woods in einem kleinen Bikini, hätte man ihre Extra-Pfündchen eigentlich deutlich sehen müssen. Denn auch wenn Kim Kardashian die Queen-of-Shape-Wear ist – im knappen Zwei-Teiler hätte sie doch wirklich nichts mehr verbergen können.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in ihrem "Natürlich Blond"-Kostüm, 2019

Anzeige

Splash News Kim Kardashian im September 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Halloween 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de