Mit dieser Aufmerksamkeit hatte sie wohl nicht gerechnet! Bauer Michael sorgt in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau für ordentlich Aufsehen. Zuerst schickte er Buhlerin Carina nach Hause, um seine andere Auserwählte Conny in Ruhe kennenlernen zu können. Anschließend erkannte er aber, die falsche Entscheidung getroffen zu haben – und holte Carina zurück zu sich. Durch diese besondere TV-Präsenz erlangte aber nicht nur der liebeshungrige Landwirt Bekanntheit – auch Carinas Leben hat sich seit ihrer Teilnahme am Kuppelformat ganz schön verändert!

Die Österreicherin sprach mit dem Magazin Wann & Wo über ihren Alltag nach Abschluss der Dreharbeiten. Die Sendung ist nämlich ein ständiges Thema! "Dass es so werden würde, hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, das schaut doch niemand", gab die Blondine offen zu. Tatsächlich werde sie mittlerweile oftmals auf der Straße angesprochen: "Ich hätte nie gedacht, dass einmal fremde Menschen mit mir ein Foto machen wollen." Eine ungewohnte Situation für die 30-Jährige – in der sie aber meistens positives Feedback bekäme: "Ich freue mich natürlich, wenn ich angesprochen werde und mir die Leute erzählen, dass sie es toll finden, dass in der Sendung endlich einmal eine Vorarlbergerin mitmacht und dass ich dort auch Dialekt spreche."

Verstehen könne sie den Rummel um ihre Person aber nicht unbedingt. Sie leiste schließlich nichts Besonderes, sei lediglich ein paar Momente im Fernsehen zu sehen. Dennoch interessiert sich das Fernsehpublikum offenbar für sie – und das hat nicht immer nur positive Aspekte. Carina verriet auch, auf Social Media unschöne Nachrichten zu bekommen: "Es gibt auch Nachrichten, in denen mir vorgeworfen wird, dass ich nur um jeden Preis vor die Kamera wolle", plauderte sie aus. Für die Vorarlbergerin nicht nachvollziehbar – sie fühle sich nicht mal sonderlich wohl im Rampenlicht.

TVNOW / Guido Engels Conny, Bauer Michael und Carina von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

