Edel, edler, Bambi-Awards! Am vergangenen Donnerstagabend wurde zum 71. Mal der Medien- und Fernsehpreis der Hubert Burda Media verliehen – dieses Mal in der Kurstadt Baden-Baden. Alles, was Rang und Namen hatte, schlenderte über den roten Teppich. Für den renommierten Gala-Abend warfen sich vor allem die prominenten Damen in Schale: Promiflash präsentiert euch die schönsten Looks der Bambi-Verleihung 2019!

Besonders gestrahlt haben an diesem glamourösen Abend die Fernsehpreis-Gewinnerinnen – und wählten dafür natürlich auch die entsprechend angemessenen Roben! Naomi Watts (51) wurde als Schauspielerin International mit dem glänzenden Rehkitz ausgezeichnet und schlüpfte dafür in eine weißes, zum Teil transparentes Spitzendress. Musikerin Shirin David (24), die am Abend zum Shootingstar 2019 gekürt wurde, verzichtete diesmal auf viel Bling-Bling und erschien in einem samtschwarzen trägerlosen Abendkleid. Nur bei ihren Ohrringen und Armschmuck konnte sie nicht auf den gewohnten Glitzer verzichten. Preisträgerin Sarah Connor (39) wagte sich an einen etwas verruchteren Look: Sie trug eine lederartige Robe mit tiefem Ausschnitt.

Doch auch die anderen VIP-Ladys konnten sich wirklich sehen lassen! TV-Star Sylvie Meis (41) erschien in einem Oscar-würdigen schwarz-weißen Tüllkleid mit Mega-Collier. Laudatorin Dagi Bee (25) entschied sich an diesem Abend für ein goldenes Dress, mit dazu passendem Gürtel und glitzerndem Blumenschmuck in den Haaren. Moderatorin Victoria Swarovski (26) hüllte sich in einen Traum aus silbrig-glitzerndem Stoff, der in seiner Drapierung an ein Korallenriff erinnerte. Die für den Publikumsbambi nominierte Lena Meyer-Landrut (28) erschien in einem schlichten cremefarbenen Kleid mit silbernen Blümchenapplikationen. Weitere atemberaubende Looks sehr ihr unten.

Getty Images Naomi Watts, Schauspielerin

Getty Images Shirin David bei der 71. Bambi-Verleihung

Getty Images Sarah Connor, Sängerin

Getty Images Sylvie Meis auf der 71. Bambi-Verleihung

Getty Images Dagi Bee mit Ehemann Eugen beim Bambi 2019

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

Getty Images Lena Meyer-Landrut beim Bambi 2019

Getty Images Anna Hiltrop bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

Getty Images Pamela Reif, Fitness-Bloggerin

Getty Images Barbara Meier bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

Getty Images Mareile Höppner, Moderatorin

Getty Images Alena Gerber, Model

Getty Images Franziska Knuppe beim Bambi 2019

Getty Images Viviane Geppert bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

Getty Images Barbara Becker, Designerin

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Getty Images Kim Hnizdo bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden

Getty Images Nazan Eckes bei der 71. Bambi-Verleihung in Baden-Baden



