Was für ein spannender Auftakt bei Dancing on Ice! In der vergangenen Woche konnten die insgesamt zehn Kandidaten erstmals zeigen, was sie auf dem Eis so draufhaben. Während Unternehmer Jens Hilbert (41) die Jury und das Publikum nicht von sich überzeugen konnte und die Show als erster Teilnehmer verlassen musste, bewirkten andere Promis mit ihren Auftritten Gänsehaut bei den Zuschauern. Vor allem Eric Stehfest (30) sorgte mit seiner Performance für offene Münder – hat er den Sieg womöglich schon in der Tasche?

Der 30-Jährige und seine Trainerin Amani Fancy (22) performten am Sonntag zu Lewis Capaldis (23) Hit "Someone You Love" – ein Auftritt, den Eric seiner Mama widmete und der unter die Haut ging. Das sah auch die Jury so und überhäufte den Schauspieler mit zahlreichen Komplimenten und entsprechenden Punkten. Am Ende waren es sage und schreibe 23 Punkte, die er abstaubte – keine schlechte Leistung für eine erste Kür. Der ehemalige GZSZ-Darsteller muss sich allerdings warm anziehen, denn auch Lina Larissa Strahl (21) machte auf dem Eis eine extrem gute Figur. Das harte Training mit Eiskunstläufer Joti Polizoakis (24) hat sich ausgezahlt: Die Schauspielerin wurde mit satten 21,5 Jury-Punkten belohnt.

Für die wohl größte Überraschung sorgte beim Staffelauftakt wohl Klaudia Giez (23)! Das Model, das für seine etwas schusselige und quirlige Art bekannt ist, belegte im Ranking den dritten Platz. Ob die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin trotz Verletzung auch heute Abend wieder abliefern wird? Welcher Promi ist bislang euer Favorit? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Amani Fancy und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Sévan Lerche und Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

