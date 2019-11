Kimberly Van Der Beek gibt weitere Einblicke in ihr Baby-Drama! Die fünffache Mutter und ihr Ehemann, Schauspieler James Van Der Beek (42), erwarteten voller Freude die Ankunft ihres sechsten Kindes. Doch zum Schreck der Familie erlitt die US-Amerikanerin am vergangenen Wochenende plötzlich eine Fehlgeburt. Ein schwerer Schicksalsschlag: Es war ihre insgesamt vierte Fehlgeburt und sie wäre dabei selbst beinahe gestorben. Jetzt erklärte Kimberly, was ihr das Leben rettete!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 37-Jährige nun ihren Followern, wie ernst es um sie stand: "Das größte Problem bei mir war mein Blutdruck. Ich brauchte an diesem Wochenende sehr viele Bluttransfusionen." Nur so war es den Ärzten möglich, sie am Leben zu erhalten. Ganz wieder hergestellt ist die aparte Rothaarige aber immer noch nicht. "Ich gehe es jetzt super entspannt an und versuche, mich zu erholen, damit sich meine Blutzellen erneuern können", erklärte sie.

Allzu große Sorgen müssen sich die Fans aber nicht um Kimberly machen. Sie gab ihrer Netzgemeinde nämlich noch ein weiteres Update. "Ich bin im Heilungsprozess, definitiv. Mir wird aber schnell schummerig, weshalb ich aktuell nicht mehr als ein paar Minuten aufstehen und herumlaufen kann", fügte die Film-Produzentin hinzu.

Getty Images Kimberly und James Van Der Beek, im Mai 2018

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihrer Tochter Gwendolyn

Instagram / vanderjames Kimberly Van Der Beek mit ihrer Tochter, November 2019

