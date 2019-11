Ist Ray J (38) wirklich ohne seine hochschwangere Frau und seine Tochter aus Las Vegas abgehauen? Vor wenigen Tagen war der Rapper mit seiner kleinen Familie auf einem Event in der Stadt des Glücksspiels. Kurze Zeit später behauptete seine Liebste Princess Love (35), er hätte sie und Töchterchen Melody dort sitzen gelassen. Ray J will die Sache nun klarstellen und postet im Netz seine Version der Ereignisse!

In einem Instagram-Video, das er offenbar in seinem Hotelzimmer in Vegas aufgenommen hat, streitet der 38-Jährige jetzt alles ab. Demnach wären Princess und Melody lediglich im Zimmer nebenan und er hätte die beiden auch nie verlassen. Es hätte sich bloß um einen kleinen Streit gehandelt, den seine Frau im Netz aufgebauscht hätte. "Leute streiten sich immer mal wieder über kleine Sachen und sie vertragen sich wieder. Aber das auf Social Media breitzutreten und eine verrückte Geschichte zu erfinden, dass ich mein Baby in Gefahr gebracht hätte, ist nicht cool", meint er in dem Clip.

Wie ein Insider TMZ verriet, soll Ray J seine Familie tatsächlich nicht im Stich gelassen haben. Stattdessen sei eine Auseinandersetzung der beiden dermaßen eskaliert, dass der Musiker sich ein eigenes Hotelzimmer genommen habe – und Princess hätte dies missverstanden.

Getty Images Ray J bei den BMI Hip-Hop Awards 2015

Anzeige

Instagram / rayj Princess Love, Ray J und Melody Love

Anzeige

Getty Images Ray J mit seiner Frau Princess Love bei den MTV Movie Awards 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Ray J und Princess wieder versöhnen werden? Ja, natürlich! Nein, das klingt schon ziemlich verzwickt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de