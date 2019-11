Eigentlich hat Anne Wünsche (28) aktuell keinen Grund, Trübsal zu blasen. Immerhin scheint es für die Influencerin nach der Trennung von Henning Merten Anfang des Jahres endlich wieder bergauf zu gehen. Sie ist mit ihren zwei Töchtern in eine traumhafte Berliner Stadtwohnung gezogen, in der sie sich pudelwohl fühlt – außerdem läuft es auch in puncto Liebe endlich wieder rund. Dennoch gibt es Momente, die die YouTuberin sentimental werden lassen – so wie jetzt im Finnland-Urlaub.

Anlässlich von Karims Geburtstag entschied sich das Paar für einen Liebes-Trip ins Winter Wonderland. Romantische Hütte, Feuer im Kamin und Schnee, wohin das Auge reicht. Der Nachteil: In Finnland wird es zu dieser Jahreszeit extrem früh dunkel – die Sonne geht in der Regel schon vor 15 Uhr am Nachmittag unter. Eine Tatsache, die der Zweifach-Mama offenbar etwas aufs Gemüt schlägt. "Manchmal geht es mir nicht so gut und ich denke viel nach. Heute war so ein Tag und ich bin irgendwie aus diesem 'Loch' nicht mehr rausgekommen", erklärt sie ihren Followern jetzt in ihrer Instagram-Story.

Einen richtigen Grund für die schlechte Stimmung habe es nicht gegeben – die 28-Jährige vermute allerdings, dass es an der extremen Dunkelheit liegen könnte. Außerdem verläuft die Reise bislang nicht so, wie erhofft. Die Turteltauben haben sich im Vorfeld vorgenommen, Polarlichter zu sehen. Das Wetter macht den beiden allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTube-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

