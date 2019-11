Sie ist laut, aufgedreht und immer gut gelaunt – die Rede ist natürlich von Theresia Fischer! Bereits während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel hatte das Model vor allem mit ihrem quirligen Wesen die Aufmerksamkeit der Zuschauer erregt – und sich damit zum Liebling der vergangenen Staffel gemausert. Auch wenn die Blondine einigen Leuten etwas zu kindisch ist, bleibt sich die 26-Jährige stets treu und das aus einem guten Grund!

In einem Post auf Instagram erklärt Theresia: "Ich will immer Kind bleiben! Es gibt für mich kein schöneres Gefühl, als erwachsen zu sein und das Kind tagtäglich in mir selbst zu spüren. Ja, ich hatte eine tolle Kindheit, mit sehr viel Liebe und Zuwendung." Mit ihrer kindlichen Ader hält Theresia an dem Gefühl fest, dass sie als junges Mädchen immer gespürt habe.

"Deswegen ist es umso wichtiger, sich manchmal selbst nicht so ernst zu nehmen, rumzualbern und sich auch mal kindisch zu verhalten. Das Kind in mir werde ich nie vertreiben", stellt die stolze Besitzerin eines Plüschtiers namens Herbert und eines Welpen namens Klopsi selbstbewusst klar. Sie sei ganz einfach eine Frohnatur und wolle daran auch in Zukunft nichts ändern!

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de