Caroline Robens sorgt für einen echten Hingucker! 2010 wanderte die Sportliebhaberin mit ihrem Mann Andreas nach Mallorca aus. Auf der Trauminsel betreibt das sportliche Paar unter anderem ein eigenes Fitnessstudio. Im Netz teilt der Goodbye Deutschland-Star regelmäßig Tipps zu seiner Sportroutine – am Anfang der Woche sorgte die Beauty bei ihren Fans allerdings für einen Schock: Sie ließ sich ein buntes Tattoo auf ihren Kopf tätowieren!

Via Instagram teilte Caro einen Schnappschuss, bei dem man wirklich zweimal hinschauen muss: Seit Neuestem ziert ein durchtrainiertes Einhorn samt Hantelstange und buntem Irokesenschnitt die rechte Schädelseite der Bodybuilderin – dazu ließ sich die Auswanderin sogar die Hälfte ihrer lockigen Haarpracht abrasieren! Daneben ließ sich Caro das Wort "Iron" stechen, das übersetzt so viel bedeutet wie "eisern" – einen eisernen Willen musste die Schönheit für dieses gewagte Tattoo auf jeden Fall beweisen!

Die Meinungen der Fans in den Kommentaren gehen deutlich auseinander: Während sich die einen vom Fabelwesen am Hinterkopf begeistert zeigten, konnten andere noch gar nicht glauben, dass es sich dabei um ein echtes Tattoo handelt. Auf die Frage eines Followers, was den Fitness-Fan zu diesem ausgefallenen Motiv bewegte, antwortete er spontan: "Bild gesehen, verliebt, vorgenommen und in die Tat umgesetzt!"

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline Robens mit ihrem Mann Andreas und ihrem Hund

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline Robens mit ihrem neuen Kopf-Tattoo

Instagram / caroline_andreas_robens Caroline Robens im Oktober 2019

